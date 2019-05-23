Потап и Каменских закатили роскошную свадебную вечеринку: зажигательные видео

Поп-дива Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания закатили шикарную вечеринку в ресторане Fabiusпод Киевом.

Вечером на мероприятии гости и виновники торжества наслаждались зажигательными песнями и танцами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Свадьба Каменских и Потапа Instagram@kamenskux_family

Каменских и Потапенко исполнили несколько хитов группы "Потап и Настя". В частности, прозвучали композиции: "Не пара" и "Чумачечая весна". Насте во время выступления не понравилось словосочетание из популярной песни, потому артисты, взявшись за руки, пели: "мы пара".

Еще одной фишкой вечеринки было выступление Тины Кароль. Она порадовала молодоженов песней "Нiжно". Со всех сторон вечером звучали аплодисменты и радостные крики, а парочка светилась от счастья.

Настя и Потап - свадьба Instagram@kamenskux_family

Каменских и Потап с гостями Instagram@kamenskux_family

Гости на свадьбе Каменских и Потапенко Instagram@kamenskux_family

Поздравления для Каменских и Потапенко Instagram@kamenskux_family

Гости окружили Настю и Потапа Instagram@kamenskux_family

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантов в социальных сетях.

Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.

Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.

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