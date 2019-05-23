Потап и Каменских закатили роскошную свадебную вечеринку: зажигательные видео

Поп-дива Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания закатили шикарную вечеринку в ресторане Fabiusпод Киевом.
Вечером на мероприятии гости и виновники торжества наслаждались зажигательными песнями и танцами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Свадьба Каменских и Потапа
Instagram@kamenskux_family
Каменских и Потапенко исполнили несколько хитов группы "Потап и Настя". В частности, прозвучали композиции: "Не пара" и "Чумачечая весна". Насте во время выступления не понравилось словосочетание из популярной песни, потому артисты, взявшись за руки, пели: "мы пара".
Еще одной фишкой вечеринки было выступление Тины Кароль. Она порадовала молодоженов песней "Нiжно". Со всех сторон вечером звучали аплодисменты и радостные крики, а парочка светилась от счастья.
Настя и Потап - свадьба
Instagram@kamenskux_family
Каменских и Потап с гостями
Instagram@kamenskux_family
Гости на свадьбе Каменских и Потапенко
Instagram@kamenskux_family
Поздравления для Каменских и Потапенко
Instagram@kamenskux_family
Гости окружили Настю и Потапа
Instagram@kamenskux_family
Мы пара, мы пара, мы пара❤️ . Настя выбрала кремовое платье с кружевом силуэта рыбка и длинную фату. Наряд звезда приобрела в салоне @novias.ua! У нас продаются эксклюзивные дизайнерские платья. Потап остановил выбор на костюме молочного оттенка. . Больше видео в историях❣️ . . . #bearanddimond #настякаменскихсвадьба #потапсвадьба #потапинастя #потап #настякаменских #nk #каменских #potap #potapinastya #potupinastyaf
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантов в социальных сетях.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.
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