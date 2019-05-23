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Потап и Каменских закатили роскошную свадебную вечеринку: зажигательные видео

4.7тЧитать материал на украинском

Поп-дива Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания закатили шикарную вечеринку в ресторане Fabiusпод Киевом.

Вечером на мероприятии гости и виновники торжества наслаждались зажигательными песнями и танцами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Свадьба Каменских и Потапа

Свадьба Каменских и Потапа

Instagram@kamenskux_family

Каменских и Потапенко исполнили несколько хитов группы "Потап и Настя". В частности, прозвучали композиции: "Не пара" и "Чумачечая весна". Насте во время выступления не понравилось словосочетание из популярной песни, потому артисты, взявшись за руки, пели: "мы пара".

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Еще одной фишкой вечеринки было выступление Тины Кароль. Она порадовала молодоженов песней "Нiжно". Со всех сторон вечером звучали аплодисменты и радостные крики, а парочка светилась от счастья.

Настя и Потап - свадьба

Настя и Потап - свадьба

Instagram@kamenskux_family

Каменских и Потап с гостями

Каменских и Потап с гостями

Instagram@kamenskux_family

Гости на свадьбе Каменских и Потапенко

Гости на свадьбе Каменских и Потапенко

Instagram@kamenskux_family

Поздравления для Каменских и Потапенко

Поздравления для Каменских и Потапенко

Instagram@kamenskux_family

Гости окружили Настю и Потапа

Гости окружили Настю и Потапа

Instagram@kamenskux_family

Мы пара, мы пара, мы пара❤️ . Настя выбрала кремовое платье с кружевом силуэта рыбка и длинную фату. Наряд звезда приобрела в салоне @novias.ua! У нас продаются эксклюзивные дизайнерские платья. Потап остановил выбор на костюме молочного оттенка. . Больше видео в историях❣️ . . . #bearanddimond #настякаменскихсвадьба #потапсвадьба #потапинастя #потап #настякаменских #nk #каменских #potap #potapinastya #potupinastyaf

Публикация от Свадебные и вечерние платья ❤️ (@novias.ua)

🐻💎 #bearanddiamond

Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)"Потап и Настя"Тина Кароль
Место
УкраинаКиев
Теги
свадьбашоу-бизнесвидео
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bobin robin
bobin robin
МАБУТЬ ЖИДИ-ЧИСН ЇХ
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bobin robin
bobin robin
І ГРІХА НЕ БОЯТЬСЯ
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