"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) заинтриговала пользователей сети откровенным роликом, который спровоцировал бурную критику среди ее поклонников.

Так, звезда опубликовала загадочный пост, в котором, очевидно, анонсировала выход своей новой работы, который запланирован на пятницу, 29 марта. При этом на кадрах Настя позировала в весьма откровенном наряде, который оголяет ее тело. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Каменских (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уже в эту пятницу... Вы готовы?" – заинтриговала артистка.

Настя Каменских АиФ-Украина

Фолловеры же, в свою очередь, отметили, что Настя слишком часто начала оголяться и указали ей на то, что певица выглядит пошло.

Скриншот из видео Instagram @kamenskux

"Каменских хочет быть сексуальной, но переигрывает. Уже противно, будет очередная "попа", – написали комментаторы.

"Она что, постоянно хочет, не могу понять?" – возмутились другие.

Скриншот из видео Instagram @kamenskux

Скриншот из видео Instagram @kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комедийный проект "Чоткий Паца" снял яркую пародию на нашумевший клип Насти Каменских (NK)"Попа как у Ким", в которой также принял участие кандидат в президенты Украины, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

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