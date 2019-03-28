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/Шоубиз

"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) заинтриговала пользователей сети откровенным роликом, который спровоцировал бурную критику среди ее поклонников.

Так, звезда опубликовала загадочный пост, в котором, очевидно, анонсировала выход своей новой работы, который запланирован на пятницу, 29 марта. При этом на кадрах Настя позировала в весьма откровенном наряде, который оголяет ее тело. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Каменских (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уже в эту пятницу... Вы готовы?" – заинтриговала артистка.

Настя Каменских

Настя Каменских

АиФ-Украина

Фолловеры же, в свою очередь, отметили, что Настя слишком часто начала оголяться и указали ей на то, что певица выглядит пошло.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @kamenskux

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"Каменских хочет быть сексуальной, но переигрывает. Уже противно, будет очередная "попа", – написали комментаторы.

"Она что, постоянно хочет, не могу понять?" – возмутились другие.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @kamenskux

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @kamenskux

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"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

"Постоянно хочет?" Полураздетая Каменских разозлила сеть откровенным видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комедийный проект "Чоткий Паца" снял яркую пародию на нашумевший клип Насти Каменских (NK)"Попа как у Ким", в которой также принял участие кандидат в президенты Украины, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персона
Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
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