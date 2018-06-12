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Постельные сцены: в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных

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В сети появились неопубликованные фото Сергея и Снежаны Бабкиных из новой фотосессии для журнала Viva!.

Недавно семья Бабкиных украсила обложку журнала, а также снялись в большой фотосессии, где предстали в самых разных образах – от игроков команды Barcelona до сексуальной пары в ванной.

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

Сергей и Снежана Бабкины

Фото: Андрей Корень

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А самый интимный из образов – был снят в спальне в черно-белом цвете, что еще больше смог передать чувства пары.

Фотографом выступил Андрей Корень.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Сергей Бабкин вместе со своей женой Снежаной снялись полностью обнаженными на природе.

Персона
Сергей Бабкин
Место
Украина
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