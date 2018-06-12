Постельные сцены: в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных

В сети появились неопубликованные фото Сергея и Снежаны Бабкиных из новой фотосессии для журнала Viva!.
Недавно семья Бабкиных украсила обложку журнала, а также снялись в большой фотосессии, где предстали в самых разных образах – от игроков команды Barcelona до сексуальной пары в ванной.
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: Андрей Корень
А самый интимный из образов – был снят в спальне в черно-белом цвете, что еще больше смог передать чувства пары.
Фотографом выступил Андрей Корень.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Сергей Бабкин вместе со своей женой Снежаной снялись полностью обнаженными на природе.