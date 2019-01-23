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Постановка? Появился детальный разбор драки Виторгана с любовником Собчак

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Видео драки между супругом журналистки Ксении Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым не является постановочным.

Такое мнение выразил главный постановщик трюков в России, каскадер Александр Иншаков, сделав разбор кадров, ранее представленных росСМИ, в комментарии "Комсомольской правде".

"Качество видео плохое, поэтому непонятно, кто дерется. Но на постановочное не похоже. Тот, кто бьет, поздоровее, больше, мощнее. Но бьет непрофессионально, понятное дело. При этом попадает. Противник падает не картинно. И падает не сколько от удара, сколько от неожиданности и испуга. У человека нет понимания, как защищаться, он не сопротивляется, потому что не умеет. Никогда, видимо, не получал", – пояснил Иншаков.

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По его словам, нападающий не является профессионалом или бойцом, однако он "здоровый и крепкий парень".

"Тут играет роль масса, злость. Не умеют драться ни тот, не другой. Был ли кто пьян — не видно. Никакой постановки здесь нет, просто обычная уличная драка непрофессионалов. Хотя иногда и профессионалы дерутся смешно. Одно дело ринг, спортивный зал, другое дело - улица. Я видел, когда и подготовленный спортсмен получал и ретировался с поля боя. Всякое бывает", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим ВиторганКонстантин БогомоловКсения Собчак
Место
Россия
Теги
видеоДрака
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