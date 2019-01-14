''Посоветовала не тянуть'': стало известно, как Пугачева изменила жизнь Евгения Миронова

Журналистам удалось выяснить, что у Евгения Миронова растет сын Петр. Мальчик появился на свет около 2-3 лет назад.

Ребенка, по совету российской певицы Аллы Пугачевой, родила суррогатная мать. Об этом сообщает издание "СтарХит".

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"Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу", — сообщил один из знакомых артиста.

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По некоторым данным, актер оставляет сына с няней, когда занят работой. Также в сети заявляют, что актер берет ребенка с собой на работу.

"В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту", — писала журналист Ольга Белан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети указали настранное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина.

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