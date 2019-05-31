Последний звонок-2019: звезды показали трогательные фото с детьми

31 мая в украинских и российских школах прошел праздник последнего звонка, чем успели похвастаться звездные родители.

Артисты, певцы и журналисты уже опубликовали фотографии со своими детьми с радостного мероприятия в Instagram. OBOZREVATEL сделал подборку выпускников, которыми гордятся звезды.

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала серию снимков, где ее 17-летняя дочь Анна позировала с лентой "выпускница".

"Трогательный день. Последний звонок! Прощай, родная школа. Поздравляем, Анечка, родная наша доченька, с окончанием 11-го класса! Спасибо нашим учителям, прекрасному коллективу 106 школы", – написала она.

Instagram@olgasumska

Instagram@olgasumska

Instagram@olgasumska

Instagram@olgasumska

Instagram@olgasumska

Украинский шоумен Вадим Мичковский (Дядя Жора), которого недавно нагло обокрали, также похвастался выпускницей-дочкой.

"Сегодня особенное утро! Наша Ульяша – выпускница. Не верится, что так быстро пролетели 11 лет. Вроде бы недавно стояли на первом звонке в 1 классе, а тут последний звонок – 11 класс. Стоим с Наташей, радуемся и гордимся за дочку. И всех деток выпускников. Поздравляем Ульяну и всех выпускников и родителей с праздником", – поздравил он.

Instagram@dyadya_jora

Instagram@dyadya_jora

Украинская телеведущая Маричка Падалко также показала семейное фото с детьми и мужем. Ее сын закончил младшую школу.

"Это и есть "День матери" – сказал мне сегодня сын. Счастливый человек из всех пятерых – это я. Поздравляю всех родителей с нашим крупнейшим школьным праздником", – поздравила она.

Instagram@marichkapadalko

Украинский диджей Андрей Джеджула также порадовал поклонников фотографией с дочкой, которая в этом году стала выпускницей. "И еще одна выпускница у нас на этой неделе", – написал он.

Instagram@djedjula

За пару дней до этого бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая тоже показала сына, который закончил начальную школу. "Мой любимый мальчик закончил начальную школу! Теперь Андрюша Потапенко взрослый", – порадовалась она.

Российские звезды тоже показали своих детей, переступивших определенный порог зрелости в этот день. Например музыкальный продюсер Яна Рудковская отвела в последний раз в школу своих старших сыновей: Андрея и Николая Батуриных.

Яна Рудковская, Андрей и Николай Батурины Instagram@deti.zvezd

Алена Апина и дочь Ксения Instagram@neapina

Мариня Погребняк и сын Павел Instagram@mariapoga

Катя Лель и дочь Эмилия Instagram@katyalelofficial

Ранее OBOZREVATEL решил вспомнить в последнему звонку, как выглядели украинские знаменитости в школьные годы.

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