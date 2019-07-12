"После туалета?" Оголенная Лобода в ванной вызвала споры в сети

Украинская певица Светлана Лобода показала пикантный снимок, который вызвал волну горячих споров в сети.

Артистка сфотографировалась в ванной комнате в пикантном образе: бюстгальтере и расстегнутых, приспущенных джинсах. Снимок Лобода опубликовала в Instagram.

Поклонники Светланы бурно отреагировали на публикацию певицы. Многие традиционно расхвалили внешность и фигуру Лободы, другие же отметили, что ее снимок является странным, а образ неуместным.

Также фолловеры добавили, что артистка "будто только что встала с унитаза".

"Только что с "толчка" встала? Ты забыла пуговицы на штанах застегнуть", – упрекнули пользователи артистку.

"Помпезная такая. Ты идеальная", – похвалили ее фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода попала в скандал с кражей чужого фото. В сети она разместила снимок модели, выдав его за свой. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене".

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Позже Nude Yoga Girl опубликовала гневный пост о том, что это нарушение авторских прав. Также ее возмутило, что Лобода удаляла комментарии людей, которые накинулись на нее с критикой за воровство. К слову, певица позже убрала и сам снимок.

В знак поддержки Лободы похожее голое фото сделала скандальная Наташа Королева, которая встала на руки без одежды.

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