После трагедии в колледже Керчи в России запретили клип к песне Оксимирона

В России ограничили доступ к неофициальному фанатскому клипу на песню рэпера Оксимирона "Последний звонок". Ролик стал недоступным для просмотра в YouTube и соцсети "ВКонтакте".

Как сообщает Meduza, в сюжете видео увидели причину стрельбы в керченском колледже в октябре 2018 года.

Оксимирон Фото: lofficielrussia.ru

Согласно источнику, при попытке открыть видео пользователи сети видят сообщение о том, что просмотр в России запрещен по требованию государственных органов. В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" отметили, что ролик блокируется по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия. Сама же песня доступна для прослушивания в сервисах.

Для создания клипа поклонники рэпера использовали кадры эстонского фильма "Класс" (2007), снятого по мотивам инцидента, похожего на стрельбу в Керчи - массового убийства учащихся студентами американской школы "Колумбайн" в 1999 году.

Отмечается, что на клип вскоре после трагедии в Керчи в Роскомнадзор пожаловалась общественная активистка Евгения Чудновец. По ее мнению, текст песни и фанатский клип спровоцировали нападение на керченский колледж, в результате которого погибли 21 человек. При этом, как пишет издание, сам фильм "Класс" официально в России не запрещен и доступен для просмотра на YouTube и в соцсети "ВКонтакте".

Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра лицам, недостигшим совершеннолетия

Напомним, что в результате стрельбы в Керчи 17 октября погиб 21 человек. По официальной версии властей оккупированного Крыма, виновником является учащийся Владислав Росляков, который принес в учебное заведение оружие и самодельные взрывчатые устройства.

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