После смерти солиста The Prodigy обратились к фанам

Основатель британского коллектива The Prodigy Лиэм Холлуэт после смерти солиста Кита Флинта обратился к поклонникам со словами благодарности.

На официальной странице коллектива в Instagram музыкант опубликовал фото яркого граффити, посвященного Киту Флинту, и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

"Народ, спасибо всем за ваши трибьюты, они очень тронули нас и поддерживали всю эту неделю. Вот этот появился в Лондоне. Большой респект его автору", - указал под снимком Холуэтт.

Напомним, бездыханное тело Кита Флинта полицейский обнаружили в его частном доме в Эссексе (Великобритания) в понедельник, 4 марта. Позже коллеги музыканта по группе раскрыли подробности инцидента: Флинт совершил самоубийство.

В 2019 году The Prodigy были заявлены хедлайнерами одного из крупных фестиваля в Киеве - UPark Festival. В столицу Украины музыканты должны были привезти свою седьмую пластинку No Tourists (2018). Вскоре после смерти Флинта группа сообщила об отмене всех запланированных на сегодняшний день концертов.

Смотрите также на OBOZREVATEL, каким был последний концерт The Prodigy с Китом Флинтом в Украине. Летом 2017 года группа стала хедлайнером одного из самых крупных фестивалей страны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!