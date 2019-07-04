После скандала в России: в сети показали, как Пугачева развлекается в Европе

В сети показали, как примадонна Алла Пугачева развлекается в Латвии после громкого скандала с поездкой по перрону, который развернулся в России.

На официальной фан-странице артистки в Instagram опубликовали видео, на котором 70-летняя Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри посетили концерт балета "Тодес" в Юрмале (ролик смотрите в конце страницы).

Интересно, что для похода на мероприятие Пугачева выбрала довольно экстравагантный и молодежный образ: красную кофту с широкими рукавами и большими надписями.

Алла Пугачева на концерте Instagram @alla_pugacheva_forum

Поклонники легендарной певицы отметили, что Алла выглядит очень свежо и молодо, а их с Галкиным дети вызвали умиление у фанатов звездного семейства.

"Легендарная женщина, выглядите замечательно! Душа радуется, когда смотришь на вас и на семью", – похвалили примадонну пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где планировали снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Именно поездка на отдых наделала столько шума. Примадонна приехала в Москве к вагону на авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Из-за того, что скандал широко распространился на просторах интернета, в ситуацию вмешались звезды российской эстрады. В частности, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже скандал вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

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