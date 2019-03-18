''Пошел — разговелся'': народный артист Украины предложил легализовать проституцию

Народный артист Украины, эстрадный певец Виталий Билоножко предложил легализовать в стране проституцию.

Как отметил артист в своем интервью журналисту Дмитрию Гордону, на этом могли бы зарабатывать государство и частные лица.

Фото: gordonua.com

"У нас и так это процветает: весь бульвар Леси Украинки, все дома возле метро сдаются почасово, посуточно. У меня даже есть знакомые, которые этим занимаются и хорошо зарабатывают", — заверил 65-летний певец.

"Сделайте, чтобы на этом зарабатывали. Возможно, не государство, но будет зарабатывать кто-то, кто это сделает… Чтобы не было сутенеров, чтобы это не было тайно…", — добавил он.

По мнению артиста, новый подход к вопросу сексуальных услуг окажется полезным для семейных пар.

"Чтобы не было так, как бывает в семьях: он приходит с работы, есть не хочет, ее хочет, а она говорит, что у нее голова болит. И если у нее голова болит, он пошел на бульвар Леси Украинки — разговелся…" — заявил Билоножко.

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