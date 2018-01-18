"Пощади нас!" Украинская секс-бомба поставила сеть на уши яркими фото

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно отправилась в отпуск на Бали без своего жениха, поделилась очередными откровенными снимками с отдыха.

Фотографии артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Доброе утро, Украина!" - подписала Астафьева кадры, на которых запечатлена в купальнике, который выгодно подчеркивает ее сексуальную фигуру.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Поклонники Астафьевой по традиции восторженно отреагировали на ее фотосессию в купальнике, назвав ее прекрасной.

"Даша, Вы нарушаете Женевскую конвенцию по правам человека. Так же и сердечный приступ можно всем мужика получить!", "Сердце начинает биться все чаще, зачем ты так со мной?", "Пощади нас", - пишут подписчики Даши.

Как сообщал "Обозреватель", во время отдыха на Бали обезьяна украла телефон у Астафьевой.