Порошенко засветился на концерте легендарной оперной дивы

Президент Украины Петр Порошенко посетил концерт легендарной оперной дивы Монсеррат Кабалье.

Ее выступление состоялось в Киеве в субботу, 14 апреля. Своими впечатлениями глава государства поделился в Twitter.

"Очень поражены непревзойденным исполнением и энергией большой Монсеррат Кабалье, которая сегодня выступает с сольным концертом в Киеве. Вместе с Мариной, Михаилом, Евгенией и Александрой рад также возможности поздравить легенду мировой оперы с юбилеем", - написал Порошенко.

Надзвичайно вражені неперевершеним виконанням та енергією великої Монсеррат Кабальє, яка сьогодні виступає із сольним концертом у Києві.

Разом з Мариною, Михайлом, Євгенією та Олександрою радий також можливості привітати легенду світової опери з ювілеєм pic.twitter.com/FWvk0Fwvmn — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2018 г.

Отметим, что в Киев артистка прилетела со всей своей семьей: дочкой Монсеррат Марти и ее мужем, внучкой Даниэлой, племянницей, а также тенором Джорди Галаном и дирижером Рикардо Эстрада.

В программе в сопровождении симфонического оркестра Украины прозвучали произведения великих композиторов: Д. Пуччини, Г. Доницетти, Ж. Бизе, Ш. Гуно и композиции испанской Сарсуэлы.

Монсеррат Кабалье пела, общалась с залом, шутила и смеялась над шутками дирижёра. Трогательным моментом стало выступление Дивы со своей дочерью Монсеррат Марти - они пели, взявшись за руки.

Выступили на концерте и украинские звезды. Александр Пономарев преподнёс Монсеррат Кабалье огромный букет алых роз и исполнил "Любовный напиток" из оперы Гаэтано Доницетти, а затем вместе со всем залом а капелла исполнил украинскую народную песню "Ніч яка місячна" , чем вызвал у Монсеррат слезы на глазах: "Я очень рада, что встретила вас и услышала сегодня. Это воспоминание останется у меня, как одно из самых ярких за последние годы моей жизни, ведь я уже не молодая женщина".

Также на концерте выступили Злата Огневич и Камалия, сообщили в агентстве YULA.

Ранее "Обозреватель" писал, как 12 апреля Монсеррат Кабалье отметила 85-летие в Киеве.