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''Порнография'': звезда ''Дома-2'' полностью обнажилась для сети

4.7тЧитать материал на украинском

Бывшая участница российского шоу "Дом-2" Марго Овсянникова опубликовала в сети полностью обнаженное фото рядом с новогодней елкой.

Овсянникова опубликовала снимок у себя в Instagram. Интимные места девушки прикрыты только ветками. "Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни! Спасибо "Дому-2" за такой стартап! И спасибо вам! За то, что вы со мной! Я самая счастливая!", — написала девушка.

Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни!😻 Спасибо Дом2 за такой старт ап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! Спасибо всем кто был со мной в течение этого года! И большое спасибо всем кто не будет со мной в следующем🙏🏻😻 Я собираюсь на праздник и у меня такое приятное предвкушение Нового Года❤️☺️ Я жду его с нетерпением так как уверенна меня ждёт много всего интересного! А значит и вас мои любимые подписчики! С Наступающим! Фотограф: @irina.averina.photo Макияж: @nataliya_semenova_art #маргоовсянникова

Допис, поширений Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret)

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Мнения в комментариях разделились. Одни поздравляли девушку и хвалили красоту ее форм, а другие ругали за разврат. "Надо быть скромнее", "Зачем выставлять свои достоинства напоказ? Скромнее надо быть", "С "Дома-2" все такие выходят?", "Красотка", "С Новым годом", "Порнография!", — написали в комментариях.

''Порнография'': звезда ''Дома-2'' полностью обнажилась для сети

Также предлагаем посмотреть на другие откровенные снимки Марго Овсянниковой.

Instagram Овсянниковой

Instagram Овсянниковой

Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой

Instagram Овсянниковой

Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой

Instagram Овсянниковой

Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой

Instagram Овсянниковой

Марго Овсянникова

Стархит

Стархит

Марго Овсянникова

Стархит

Стархит

Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой

Instagram Овсянниковой

Марго Овсянникова

Рамблер

Рамблер

Марго Овсянникова

Рамблер

Рамблер

Марго Овсянникова

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда "Дома-2" Егор Холявин попал в реанимацию после неудачной "пластики". Очередная операция парня также не увенчалась успехом.

Место
Россия
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Унылое говно. Тема сисек не раскрыта.
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