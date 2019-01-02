''Порнография'': звезда ''Дома-2'' полностью обнажилась для сети

Бывшая участница российского шоу "Дом-2" Марго Овсянникова опубликовала в сети полностью обнаженное фото рядом с новогодней елкой.

Овсянникова опубликовала снимок у себя в Instagram. Интимные места девушки прикрыты только ветками. "Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни! Спасибо "Дому-2" за такой стартап! И спасибо вам! За то, что вы со мной! Я самая счастливая!", — написала девушка.

Мнения в комментариях разделились. Одни поздравляли девушку и хвалили красоту ее форм, а другие ругали за разврат. "Надо быть скромнее", "Зачем выставлять свои достоинства напоказ? Скромнее надо быть", "С "Дома-2" все такие выходят?", "Красотка", "С Новым годом", "Порнография!", — написали в комментариях.

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Instagram Овсянниковой Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой Марго Овсянникова

Стархит Марго Овсянникова

Стархит Марго Овсянникова

Instagram Овсянниковой Марго Овсянникова

Рамблер Марго Овсянникова

Рамблер Марго Овсянникова

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