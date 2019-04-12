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"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова взбудоражила сеть пошлым роликом, на котором позирует обнаженной в компании мужчины.

Фанаты певицы раскритиковали ее за столь откровенное видео, на котором Анна демонстрирует свои пикантные части тела и целуется с незнакомым накаченным молодым человеком. Соблазнительные кадры опубликованы в Instagram-аккаунте экс-"ВИА Гры" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

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Несмотря на то, что горячий ролик оказался фрагментом из клипа Анны на песню "Шантарам", многие поклонники упрекнули ее в том, что артистка просто "помешалась на сексе" от одиночества.

"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

Также хейтеры посоветовали Седоковой сняться в порно, или выходить на публику голой, так как она и так слишком открыто демонстрирует свои "прелести".

"Выходили бы уже голые, и показывали бы порно, что уже скрывать. Срам!" – возмутились пользователи.

"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
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"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

"Порно чистой воды ,в этом мире все так доступно, что уже тошнит", – подтвердили другие.

"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" станцевала на столе во время открытия бара LA Story bar-shop-lub в Москве.

Незадолго до открытия бара эпатажная Седокова снялась в фотосессии для сладостей Жукова "Молочная мама". Также она выпустила собственный бренд одежды LA Story.

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Персона
Анна Седокова
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