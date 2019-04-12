"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

Эпатажная украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова взбудоражила сеть пошлым роликом, на котором позирует обнаженной в компании мужчины.

Фанаты певицы раскритиковали ее за столь откровенное видео, на котором Анна демонстрирует свои пикантные части тела и целуется с незнакомым накаченным молодым человеком. Соблазнительные кадры опубликованы в Instagram-аккаунте экс-"ВИА Гры" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Несмотря на то, что горячий ролик оказался фрагментом из клипа Анны на песню "Шантарам", многие поклонники упрекнули ее в том, что артистка просто "помешалась на сексе" от одиночества.

Также хейтеры посоветовали Седоковой сняться в порно, или выходить на публику голой, так как она и так слишком открыто демонстрирует свои "прелести".

"Выходили бы уже голые, и показывали бы порно, что уже скрывать. Срам!" – возмутились пользователи.

"Порно чистой воды ,в этом мире все так доступно, что уже тошнит", – подтвердили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" станцевала на столе во время открытия бара LA Story bar-shop-lub в Москве.

Незадолго до открытия бара эпатажная Седокова снялась в фотосессии для сладостей Жукова "Молочная мама". Также она выпустила собственный бренд одежды LA Story.

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