Автор "Розового вина" выпустил новый хит: фаны в восторге

Популярный российский рэпер Элджей, который прославился после выхода трека "Розовое вино", выпустил новый хит.

Композицию под названием "360°" он сначала опубликовал в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", однако затем трек появился и на YouTube.

Элджей Instagram @sayonaraboy

Песня моментально поднялась в топы многих чартов и стала одним из лидеров по поисковым запросам.

Послушать композицию можно здесь (осторожно! В треке присутствует ненормативная лексика):

Поклонники артиста пришли в восторг от его нового хита, о чем поспешили высказаться в комментариях к треку.

К слову, в марте 2018 года 24-летний певец Элджей выпустил свой новый альбом под названием "Sayonara Boy X", в который вошли девять треков.

Элджей — российский хип-хоп-исполнитель. Невероятная популярность пришла к нему в 2017 году, когда песня "Розовое вино", записанная вместе с Федуком, стала одним из главных русскоязычных хитов года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного российского рэпера Мота выгнали из Украины.