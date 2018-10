Популярный рэпер побил 54-летний рекорд The Beatles

12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

Как сообщается на сайте Billboard, новый абсолютный рекорд исполнителю принес трек "Mia", который Дрейк записал совместно с пуэрториканским музыкантом Bad Bunny. Эта песня заняла пятую строчку в чарте.

Фото: billboard.com

В течение года хиты рэпера трижды возглавляли этот рейтинг. В феврале он лидировал в чарте с композицией "God's Plan", в апреле – с "Nice for What", в июле – с "In My Feelings".

Кроме этого в первую десятку Billboard в 2018 году выходили песни "Diplomatic Immunity", "Look Alive", "Walk It Talk It", "Yes Indeed", "Nonstop", "I'm Upset", "Emotionless" и "Don't Matter to Me".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известный рэпер раздел в клипе супругу американского президента Меланию Трамп.