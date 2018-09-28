Популярная ведущая похвасталась сексуальным телом: фото красотки

Телеведущая и фитнес-блогер Валерия Крук поделилась со своими фолловерами в сети простыми советами по борьбе с целлюлитом, при этом знаменитость блеснула точеной фигурой.

На личной странице в Instagram Крук разместила горячее селфи в обтягивающем купальнике.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"Девчонки, выход из этой ситуации проще не придумаешь! Откажитесь от хлебо-булочных изделий и сахара! Совсем уберите из рациона! И вы увидите, что даже без наличия спорта в вашей жизни, ваш ненавистный целлюлит исчезнет! Конечно, если вы совместите с правильным питанием и спорт, и массажи, это будет просто великолепно и результат будет достигнут быстрее. Ваша попа просто вам скажет: "Спасибо", - рассказала в своем посте телеведущая.

Довольно скоро пост модели собрал более 2 тыс. лайков, в комментариях фолловеры Крук поблагодарили ее за советы, а также отметили комплиментами ее спортивную фигуру.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фото: instagram.com/valeriyakruk

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