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СпортLady

Популярная ведущая похвасталась сексуальным телом: фото красотки

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Телеведущая и фитнес-блогер Валерия Крук поделилась со своими фолловерами в сети простыми советами по борьбе с целлюлитом, при этом знаменитость блеснула точеной фигурой.

На личной странице в Instagram Крук разместила горячее селфи в обтягивающем купальнике.

Популярная ведущая похвасталась сексуальным телом: фото красотки

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"Девчонки, выход из этой ситуации проще не придумаешь! Откажитесь от хлебо-булочных изделий и сахара! Совсем уберите из рациона! И вы увидите, что даже без наличия спорта в вашей жизни, ваш ненавистный целлюлит исчезнет! Конечно, если вы совместите с правильным питанием и спорт, и массажи, это будет просто великолепно и результат будет достигнут быстрее. Ваша попа просто вам скажет: "Спасибо", - рассказала в своем посте телеведущая.

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Довольно скоро пост модели собрал более 2 тыс. лайков, в комментариях фолловеры Крук поблагодарили ее за советы, а также отметили комплиментами ее спортивную фигуру.

Популярная ведущая похвасталась сексуальным телом: фото красотки

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Популярная ведущая похвасталась сексуальным телом: фото красотки

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победительница "Холостяка" раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Персона
Валерия Крук (Сolbaba)
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagramфотографии
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