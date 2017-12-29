Популярная группа установила национальный рекорд Украины

Украинская группа "Антитела", которая недавно презентовала клип "TDME", установила национальный рекорд Украины.

Так, рекорд относится к категории "Наибольшее количество городов, в которых состоялись концерты музыкального коллектива в рамках одного тура".

За 101 день группа объездила четыре страны: Украину, Белоруссию, США и Канаду и дала 46 официальных концертов, 26 из которых пришлось на март.

"Антитела" Пресс-служба группы "Антитела"

Лето для группы стало не менее насыщенным. "Антитела" сыграли около тридцати концертов open air в рамках ведущих фестивалей Украины и дней городов.

"Антитела" установили рекорд Пресс-служба группы "Антитела"

Грядущий 2018 обещает стать не менее ярким и значимым для группы "Антитела", так как в следующем году коллектив отметит десятилетие своей деятельности.

"Антитела" Пресс-служба группы "Антитела"

Весной группа отправится в большой тур по 11 городам Северной Америки, но уже с новой программой, где музыканты удивят поклонников неожиданным звучанием. Что касается концертной деятельности, то основной фокус будет на зарубежные концерты.

"Антитела" Пресс-служба группы "Антитела"

Для украинских поклонников команда "Антитела" готовит большой юбилейный тур и не менее грандиозное шоу на весну 2019 года.

Как сообщал "Обозреватель", за девять лет гастролей на концертах украинской группы "Антитіла" уже 20 мужчин сделали признание в любви своим возлюбленным со сцены.