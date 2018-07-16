"Попросили": Шнуров представил новый необычный для себя стих

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение, которое посвятил финалу чемпионата мира по футболу 2018.

Запись опубликована на странице музыканта в Instagram и уже набрала свыше 780 тысяч лайков.

"Попросили написать без мата, а в финале вместо нас – Хорваты отвалтузят может быть французов, как когда-то под Москвой Кутузов. Не закончилась по ходу эта пьеса: еще помнят выстрел здесь Дантеса! Помнят бомбы ради мира, НАТО, Как болеть нам,братья, за хорватов? В общем, к черту политический угар, о политике теперь ни слова боле, - точный пас, офсайд, прямой удар. Эта песня только о футболе!" – написал Шнуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров сообщил о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва.

Кроме того, Шнуров поделился стихотворением о переживаниях касательно развода.