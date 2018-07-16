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СпортLady

"Попросили": Шнуров представил новый необычный для себя стих

1.2тЧитать новость на украинском

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение, которое посвятил финалу чемпионата мира по футболу 2018.

Запись опубликована на странице музыканта в Instagram и уже набрала свыше 780 тысяч лайков.

"Попросили написать без мата, а в финале вместо нас – Хорваты отвалтузят может быть французов, как когда-то под Москвой Кутузов. Не закончилась по ходу эта пьеса: еще помнят выстрел здесь Дантеса! Помнят бомбы ради мира, НАТО, Как болеть нам,братья, за хорватов? В общем, к черту политический угар, о политике теперь ни слова боле, - точный пас, офсайд, прямой удар. Эта песня только о футболе!" – написал Шнуров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров сообщил о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва.

Кроме того, Шнуров поделился стихотворением о переживаниях касательно развода.

Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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