Пономарев выпустил новую рождественскую колядку: видео 

Украинский певец Александр Пономарев презентовал рождественский клип на яркую и зажигательную колядку своего авторства и режиссерства, чем поразил поклонников.

Работу он опубликовал на своем YouTube-канале, поздравив, таким образом всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца станицы).

"Украина — мать колядок, мы не имеем права об этом забывать! Однажды мы с друзьями собрались на рождественские праздники у меня дома! Была душевная атмосфера — дети играли, собака весело бегала с игрушкой, горело пламя в камине, но чего-то не хватало! И когда я взял телефон и стал искать украинские колядки, после длительных поисков я не нашел и 30 минут такой музыки подряд! Это меня очень удивило! Пришлось включать западную рождественскую музыку, которой оказалось очень много! Вот именно тогда я и задумался", — отметил он.

Александр Пономарев Скриншот видео

Скриншот видео

К работе над созданием новых колядок Пономарев приступил весной.

"Где-то в марте месяце я пришел на работу, как всегда прочитал молитву, и зажег лампадку! Начал изучать эту ситуацию на территории интернета. Получилось так, что последняя украинская колядка, которая стала популярной, была написана 100 лет назад (Леонтович "Щедрик")! Я сел за фортепиано и начал работать! Когда написал первую колядку, с чувством радости собрался домой и пошел задувать лампадку! Она не задулась!" — уточнил певец.

Скриншот видео

Скриншот видео

По его словам, Бог давал понять, что нужно работать дальше. "Так появилась эта колядка, которую я сейчас представляю! Пошел задувать лампадку, вновь не задувается! И только когда написал третью, лампадка задулась. Вот такие чудеса", — рассказал певец.

Также он добавил, что мечтает создать фестиваль колядок, где украинские артисты будут петь их авторские колядки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пономарев представил в сети клип к новому треку "Зима", который снял с режиссером Владом Разиховским в пяти разных странах.