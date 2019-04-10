Понадобилась срочная операция: дочь ''крымнашистки'' Валерии внезапно угодила в больницу

25-летняя дочь скандальной российской певицы Валерии, которая ранее поддержала аннексию Крыма РФ, Анна Шульгина экстренно госпитализирована в Москве. Девушке провели срочную операцию.

Обратиться к врачам ее заставило резкое недомогание. В больнице Анну прооперировали в срочном порядке. Пока дочь Валерии скрывает, что стало причиной госпитализации и какой диагноз ей поставили специалисты. О госпитализации она сообщила на своей странице в Instagram.

"Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции", – поделилась девушка с поклонниками и опубликовала в социальной сети фото, сделанное в клинике.

Валерия с дочкой Анной Шульгиной Сплетник

Восстановившись после хирургического вмешательства, Анна отметила, что уже планирует возобновить работу. В настоящее время девушка строит карьеру певицы и выступает под псевдонимом SHENA.

Instagram @anna_shulgina

"Только отошла от наркоза. Все хорошо, с каждым бывает. Спасибо за теплые слова. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами", – отметила Шульгина.

Instagram @anna_shulgina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездная мать Анны Шульгиной, певица Валерия написала, что отдала бы свой голос на президентских выборах в Украине за кандидата Владимира Зеленского, потому что он "умный, здравомыслящий человек и сможет остановить беспредел в отношении артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий в стране". Пост спровоцировал громкий скандал в сети.

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