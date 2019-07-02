"Помогите, пожалуйста!" Топалов сообщил о ЧП накануне свадьбы с Тодоренко

Российский певец Влад Топалов, у которого в среду, 3 июля в Италии состоится свадьба с украинкой Региной Тодоренко, рассказал о ЧП, которое произошло с ним по прилету в Италию накануне торжества.

Оказалось, в аэропорту потеряли багаж Топалова, где находились его вещи на свадьбу. Теперь, по словам артиста, у него нет ни костюма, ни обуви для праздника. Историей он поделился на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Также Топалов попросил помощи у своих подписчиков.

Влад Топалов и Регина Тодоренко Teleprogramma.pro

"Люди, помогите! Утерян багаж, не по моей вине, естественно. Утеряны все вещи, а скоро свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый или кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" – поделился Влад.

Также он добавил, что из всего гардероба у него остались трусы, джинсы и одна футболка. Кроме этого, в чемодане находились вещи их маленького сына Майкла: лекарства и питание, что также усложняет их пребывание за границей.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Флоренция.

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