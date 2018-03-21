Помогают друзья и домработница: как живет Джигарханян после скандального развода

Стало известно как живет знаменитый российский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян после скандального развода с молодой супругой, украинкой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В настоящее время Джигарханян часто болеет, несколько месяцев назад, в январе 2018 у него случился гипертонический криз, что заметно усложнило его жизнь в быту. С неприятностями помогают справляться близкие друзья актера и новая домработница, пишут Дни.Ру.

Помимо этого, Джигарханян сейчас проживает в одном доме со своей экс-супругой Виталиной. Друзья артиста сняли ему квартиру в Москве на улице Молодогвардейской, где в том же подъезде, на три этажа ниже, проживает Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян Еркир.am

"Армену Борисовичу по хозяйству помогает новая домработница, и относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской. Хотя он в быту очень неприхотливый человек – долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив", - рассказала подруга и защитница Джигарханяна, адвокат Элина Мазур.

Помимо этого будучи человеком в солидном возрасте, Джигарханян подвержен частым болезням. Несколько лет назад у него был диагностирован диабет второго типа. А в январе 2018-го скорая помощь увезла Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом "гипертонический криз". Также врачи выдвинули подозрение на невралгию, но диагноз не подтвердился.

"Я доверяю только хорошим врачам. Если не нравится то, что они говорят, идут к другим, третьим – тоже хорошим врачам. И если все совпадает, делаю то, что они советуют. Ведь если я хочу жить, то все сделаю, все их рекомендации исполню. Мне крайне важно соблюдать диету, режим приема лекарств, двигаться побольше. В этом помогают друзья", - рассказал сам актер.

Как сообщал "Обозреватель", скандальная история развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской продлилась более 4 месяцев. Бракоразводный процесс начался в октябре 2017 года, когда артист обвинил свою экс-супругу в краже недвижимости и 4 миллионов рублей с его личный счетов в банке.