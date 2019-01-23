"Помню, что я мать": российская знаменитость опубликовала видео эротического танца

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в Instagram видео эротического танца, который исполнила своих подписчиков в обтягивающем боди и высоких сапогах.

Знаменитость блеснула сексуальными формами, вызвал шквал хвалебных комментариев под постом.

"Надоело каре. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре", - сыронизировала Водонаева в предвкушении негативной реакции моралистов под ее роликом.

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Однако видео негативно прокомментировали лишь единицы, большинство фолловеров телезвезды лестно отозвались о спортивной фигуре, эротических движениях Водонаевой и ее внешности в целом. Пикантный ролик знаменитости собрал более 400 тыс. просмотров.

Как писал ранее OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова поделилась откровенным снимком, который спровоцировал волну споров в сети. Звезда снялась в откровенном купальнике на пляже, демонстрируя свою "пятую точку".

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