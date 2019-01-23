"Помню, что я мать": российская знаменитость опубликовала видео эротического танца

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в Instagram видео эротического танца, который исполнила своих подписчиков в обтягивающем боди и высоких сапогах.
Знаменитость блеснула сексуальными формами, вызвал шквал хвалебных комментариев под постом.
"Надоело каре. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре", - сыронизировала Водонаева в предвкушении негативной реакции моралистов под ее роликом.
Однако видео негативно прокомментировали лишь единицы, большинство фолловеров телезвезды лестно отозвались о спортивной фигуре, эротических движениях Водонаевой и ее внешности в целом. Пикантный ролик знаменитости собрал более 400 тыс. просмотров.
Я тут недавно с недоумением осознала то, почему бельевые бренды пользуются таким успехом! Я поняла, почему для женщины так важно красивое белье! 🤦🏻♀️ Наверное, странно звучит от меня, обладательницы впечатляющего будуарно - бельевого гардероба, но ☝️ Какая разница столько стоит твоё белье, если под ним некрасивое тело?! Под моим последним роликом, где я в "панталонах" стоооолько женщин далеких от идеала, мягко говоря, написали мне своё "фу", "бабушкины панталоны", "что за ужасные трусы" 🤦🏻♀️ А я ведь даже значения не придала, ходила так в номере отеля перед мужем утром. Пила кофе ☕️ Покривлялась у зеркала и запостила в инстаграм ☺️ Вы понимаете, какой абсурд в том, что они и правда думают, что эти шорты меня портят, а их фигуры Губки Боба Квадратных Штанов украсят кружева. Ну бред же 🤗 Девочки, прекратите так думать! Никакое шёлковое и самое дорогое нижнее белье не спасёт тело, за которым не следят! Ни одно! Разве, что гидрокостюм. Отбросьте маркетинговые стереотипы и начните следить за питанием. Даже про спорт молчу. Просто начните с питания! Ну и специально для тех, кто любит писать "фу" под моим сексуальным телом - #agentprovocateur ☔️ Вас устраивает? Ничего что я в очках, а то у меня минус три и без них я не увижу ваших комментариев 🤓 #НиктоНеМожетТакКакТыАА
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