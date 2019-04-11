Полякову признали "Женщиной года" в Украине: что известно

Украинская поп-дива Оля Полякова стала "Женщиной года" в Украине по версии популярного глянца. Артистка уже второй раз победила в престижной номинации.

Полякову наградили в рамках ежегодной церемонии "Жінка України-2019". Премия направлена на освещение и признание значимости женщины во всех сферах деятельности современного общества: культуры, шоу-бизнеса, образования, психологии и развития, медицины и здоровья, сообщила пресс-служба артистки.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Второй год подряд единогласным победителем по оценкам читателей глянцевого издания и экспертного жюри в категории "шоу-бизнес" стала Оля Полякова.

"Женщина года – очень счастлива! Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде, журналу "Единственная" и моим дорогим поклонникам! Я вас люблю!" – поблагодарила Оля за награду.

Оля Полякова Пресс-служба

"Премия "Жінка України" – это наша благодарность и признание самых ярких женщин в различных сферах общества и включает в себя 14 номинаций. Все они реализовались в профессиональном плане, стали примером настойчивости, трудолюбия и источником вдохновения. Оля Полякова – безусловное тому подтверждение", – прокомментировала победу Поляковой учредитель премии "Жінка України", издатель Эдипресс Медиа Украина Инна Катющенко.

Оля Полякова Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Поляковавысказалась об украинских звездах-гастролерах, которые ездят выступать в Россию, неожиданно заявив, что понимает их. При этом артистка уточнила, что сама она придерживается четкой проукраинской позиции.

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