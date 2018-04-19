Полякова поразила талантом младшей дочери: видеофакт

Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась талантами своей младшей дочери.

Артистка показала своим поклонникам, как поет ее шестилетняя дочь Алиса. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы, девочка исполняет хит украинского артиста ALEKSEEV под названием "Пьяное солнце".

"Ну все , начинаем концертную деятельность. ALEKSEEV, бери на беки", - в шутку написала Полякова.

Поклонники артистки высоко оценили пение Алисы и назвали ее голос отличным, а слух - идеальным.

Как сообщал "Обозреватель", ранее однозубая Полякова "порвала" зрителей "Лиги смеха".