Полякова покорила поклонников образом спасательницы Малибу

Украинская поп-дива, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" и мать двоих дочерей Оля Полякова покорила поклонников видео, снятым во время отпуска.

Его она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В коротком видеоролике артистка бежит по пляжу в купальнике, похожем на наряд Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу". "С Рождеством!" - подписала Полякова видео.

Поклонники поп-дивы сразу же заметили ее схожесть со спасательницей Малибу, о чем высказались в восторженных комментариях к видеоролику.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Полякова заявляла, что отправится в отпуск работать над пополнением в семье.