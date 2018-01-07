УкрEngРус

Полякова покорила поклонников образом спасательницы Малибу

2.8тЧитать новость на украинском

Украинская поп-дива, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" и мать двоих дочерей Оля Полякова покорила поклонников видео, снятым во время отпуска.

Его она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В коротком видеоролике артистка бежит по пляжу в купальнике, похожем на наряд Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу". "С Рождеством!" - подписала Полякова видео.

З Рiздвом!!! ))) с Рождеством!😘😘😘

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Новости
"Будет мальчик!" Сеть поставило на уши фото "беременной Оли Поляковой"

Поклонники поп-дивы сразу же заметили ее схожесть со спасательницей Малибу, о чем высказались в восторженных комментариях к видеоролику.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Полякова заявляла, что отправится в отпуск работать над пополнением в семье.

Персона
Оля Полякова
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости