Полякова поделилась душещипательной историей о смерти близкого человека

Украинская поп-певица Оля Полякова снялась в социальной рекламе по борьбе с онкозаболеваниями и рассказала, что для нее эта тема важна, так как от рака умер ее отец.

Артистка стала героиней социального проекта "Обещай себе беречь себя", который направлен на борьбу с раком молочной железы.

Так, по мнению Поляковой, любая красота начинается со здоровья, именно поэтому певица призвала всех всех женщин осознать личную ответственность за себя и обратить внимание на столь серьезное заболевание. Также Ольга рассказала о смерти своего папы.

"О такой проблеме, как онкозаболевания, нужно говорить, приучать каждого к осознанию личной ответственности за свое здоровье и помогать нашему обществу формировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. У нас же люди бегут в больницы, когда уже болит. Вот если бы мой отец, который также умер от онкологии, раньше начал лечиться и вовремя прооперировался, он бы еще жил. Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год проверяться: мужчинам сдавать ПСА, в то время как женщинам ходить в профилактических целях к маммологу и гинекологу", - поделилась артистка.

Отметим, что "Обещай себе беречь себя" - социальная кампания, призванная привлечь внимание общественности к проблеме рака молочной железы в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", Оля Полякова рассказала, что в связи с проблемами со здоровьем ей пришлось отказаться от главной "фишки" своего сценического образа - кокошника.