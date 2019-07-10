"Полякова, обломись": Лобода обманула сеть полностью голым фото

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, похвасталась откровенным снимком перед фанатами.

Так, на личной странице в Instagram 36-летняя артистка продемонстрировала фотографию, где она полностью голая стоит на руках на пирсе.

Примечательно, что фотография сделана в ракурсе со спины, из-за чего лица Светланы не видно. Ранее в такой же манере неоднократно фотографировалась украинская поп-дива Оля Полякова. Она позировала полностью голой во время отдыха и постила фото под хештегом "трусы для трусов".

Поклонники Лободы бурно отреагировали на снимок, который показала Лобода. Их мнения разделились: некоторые похвалили ее за смелость другие посчитали выходку слишком вульгарной.

"Смело, сильно, светло! Обломись, Полякова", – отметили фолловеры Светланы, припомнив серию голых снимков Оли.

"Ни стыда, ни совести! Вас же дети смотрят, а вы выкладываете такие фото!" – упрекнули Лободу другие.

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Нашлись и те, кто засомневался в том, что на снимке изображена именно Лобода, так как лица на нем не видно. Как оказалось, Светлана действительно разместила у себя на странице чужое фото, выдав его за свое (артистка не отметила на снимке автора, и нигде не указала, что на картинке не она).

Как удалось выяснить, фото принадлежит американской модели и фотографу, которая снимается в разных позах йоги и выкладывает пикантные фото на своей странице в Instagram под ником Nude Yoga Girl.

Свое фото, которое и показала поклонникам Светлана Лобода, американка выложила в сеть еще в мае 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова взбудоражила сеть серией абсолютно голых фото. Ее выходка вызвала горячие споры в сети. Певица дерзко объяснила, зачем показала себя обнаженной и записала видеообращение к хейтерам.

После нашумевших снимков, спустя несколько месяцев Оля опять предстала перед камерами полностью обнаженной.

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