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Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

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Британская светская львица Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, во время отдыха с супругом и друзьями на Карибских островах угодила в объективы папарацци.

Репортеры застали знаменитость на одном из местных пляжей. Фотографии 35-летней Миддлтон в купальнике публикует Daily Mail.

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Помимо младшей сестры герцогини Кембриджской, на фото видны ее 43-летний муж Джеймс Мэтьюс, а также братья жены и мужа Джеймс и Спенсер со своими спутницами.

Папарацци засняли компанию как раз во время купания и отдыха на пирсе. Как отмечает источник, Пиппа Миддлтон уверенно демонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

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Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюс поженились в мае 2017 года, а уже в октябре следующего в больнице святой Марии, в крыле Линдо, где трижды рожала сама супруга принца Уильяма, ее младшая сестра родила первенца Артура Майка Уильяма.

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая проживает вместе со своим мужем принцем Гарри в Кенсингтонском дворце, недолюбливают слуги. Сотрудники дворца даже прозвали ее "монстром" — за пренебрежительное отношение к ним.

Персона
Пиппа Миддлтон
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