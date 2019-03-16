Полуголую Астафьеву ударили током и спаковали в целлофан: видео

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новым клипом на песню "PLAYMATE".

Соответствующее видео с полуголой звездой вышло на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть полный ролик, проскролльте до конца страницы).

"В первую очередь, клип посвящается выходу очередной обложки Playboy. А вообще – всем тем, у кого хорошее чувство юмора. Тем, кого реальные смешные ситуации возвращают в осознание того – кто ты и откуда. Лично меня, по жизни, очень часто спасает именно чувство юмора. Поэтому, в конце клипа и звучит мой "фирменный смех", – рассказала Астафьева.

da_astafieva@instagram

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Она поблагодарила свою команду за то, что они "такие малые, но уже такие крутые и талантливые". Она отметила, что рядом с ними "не такая уж и бабушка".

В клипе люди в масках дважды бьют неугомонную Дашу током, когда она начинает неистово плясать. В конце ее завернули в целлофан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева анонсировала премьеру нового клипа, опубликовав снимки в полуголых нарядах, в которых она снималась.

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