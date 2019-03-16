Полуголую Астафьеву ударили током и спаковали в целлофан: видео

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новым клипом на песню "PLAYMATE".
Соответствующее видео с полуголой звездой вышло на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть полный ролик, проскролльте до конца страницы).
"В первую очередь, клип посвящается выходу очередной обложки Playboy. А вообще – всем тем, у кого хорошее чувство юмора. Тем, кого реальные смешные ситуации возвращают в осознание того – кто ты и откуда. Лично меня, по жизни, очень часто спасает именно чувство юмора. Поэтому, в конце клипа и звучит мой "фирменный смех", – рассказала Астафьева.
da_astafieva@instagram
Она поблагодарила свою команду за то, что они "такие малые, но уже такие крутые и талантливые". Она отметила, что рядом с ними "не такая уж и бабушка".
В клипе люди в масках дважды бьют неугомонную Дашу током, когда она начинает неистово плясать. В конце ее завернули в целлофан.
Команда моя, любимая и прекрасная... Спасибо вам огромное, за то, что вы все такие малые, но уже такие крутые и талантливые!!! Рядом с вами, я не такая уж и бабушка 😂😂😂 С любовью, Даша #playmate Автор идеи и режиссёр : @gen_prokyror #mua @naidenko_v #hairstyle @daniamartemianov Актёры @zdarov_jekan @zashquark Style @noa_corsets @bleakandsleek @monstra_workshop #producing @alexander_dich Sound-producing @andrey_ignatchenko_iksiy_music @iamrunstar Автор слов и музыки : @diyana_do_it_yourself @syrsoroka
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева анонсировала премьеру нового клипа, опубликовав снимки в полуголых нарядах, в которых она снималась.
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