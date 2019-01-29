Полуголая Лорак блеснула фигурой в откровенном наряде: фото

Украинская 40-летняя певица Ани Лорак, которая в настоящее время переживает развод со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, оголилась на камеру.

Так, исполнительница позировала в откровенном наряде, демонстрируя свое тело. Артистка надела ультракороткие шорты и рубашку, оголяющую ее плечи и зону декольте. Пикантный снимок опубликован в Instagram-аккаунте Лорак.

Ранее артистка предстала в похожем наряде, за что была раскритикована пользователями сети. Лорак неоднократно обвиняли в излишней любви к ботоксу и пластическим операциям, из-за чего фолловеры прозвали ее "силиконовой барби".

Скриншот из Stories Instagram @anilorak

"Один силикон, ботокс прилично состарил, а улыбка – как у клоуна! Эх какая была раньше, а сейчас кошмар", – выразили свое недовольство пользователи.

Отметим, Ани Лорак в настоящее время переживает непростые времена из-за разрыва со своим мужем. Впервые информация о том, что певица решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Причиной могла послужить публичная измена Мурата в июле 2018 года, когда его засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Он смело обнимал спутницу и шептал что-то ей на ухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое слушание было назначено на 24 декабря. Бракоразводный процесс Лорак с Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат — гражданин Турции.

Второе заседание суда состоится уже 31 января 2019 года. Также OBOZREVATEL писал о том, с кем, вероятнее всего, останется совместная дочь Мурата и АНи после развода.

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