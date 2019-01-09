Полуголая экс-невеста Козловского взбудоражила сеть откровенными фото

Блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского, порадовала своих поклонников пикантными снимками, которые сделала во время своего отпуска.

Так, Рамина отправилась отдыхать на Шри-Ланку, где позировала в откровенном бикини на камеру, оголив свою "пятую точку". Горячие снимки девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Чувствую, вы залайкаете это фото. Фото попы – всегда в тренде", – шутливо подписала свой пост в социальной сети Эсхакзай.

Поклонники Рамины принялись забрасывать ее комплиментами, отметив, что девушка обладает аппетитной и подтянутой фигурой. Больше всего внимание фолловеров привлекли обнаженные ягодицы артистки.

"Фигура очень сочная!" – похвалили экс-возлюбленную Козловского в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский встречались в 2017 году. После расставания с Раминой у певца наступил нелегкий период, который он переживал в Instagram стихами и грустными фото. Однако позже Козловский выпустил новый клип, по сюжету которого он воссоединяется с любимой после расставания.