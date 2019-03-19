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"Получили бы второй Донбасс": Пригожин сделал скандальное заявление по Крыму

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Российский продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин сделал скандальное заявление, в котором оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Также Пригожин добавил, что публичное признание его семьей "крымского референдума" было внутренней потребностью, так как они боялись не за себя, а за "соотечественников и всю страну". Об этом шла речь на пресс-конференции по случаю пятой годовщины оккупации Крыма, сообщил "Политнавигатор" (чтобы посмотреть ролик доскролльте новость до конца).

"Мы поддержали референдум пять лет назад, мы понимали, что там есть российский флот, мы понимали, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимали, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров в Украине и что бы могло произойти. Сегодня мы бы получили просто второй Донбасс, если не первый", – заявил скандальный продюсер.

Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия

Cosmopolitan

Также он добавил, что это была его позиция и позиция его жены – поддержать оккупацию украинского Крыма. Якобы их никто об этом не просил и не "покупал".

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"Нас никто не просил, это была чисто внутренняя потребность, никто не покупал, не предлагал, вы с нами или вы против нас. Была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, за наших соотечественников и за нас в том числе, за всю страну", – подытожил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иосиф Пригожин публично поддержал оскандалившуюся в Украине победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV, которая выступает в России, чем и спровоцировала конфликт. Он отметил, что в Украине молодым артистам "не дают жить и дышать", а MARUV просто "вынудили" отказаться от конкурса путем давления.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Иосиф Пригожин
Тег
Новости России
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Булах Петр
Булах Петр
Так. А ще він забув сказати про те, що якби "Ебимая Россия" вчасно не ввела свої війська в Крим, то Америка вже б понаставляла б там ракет, які були б націлені на Росію.
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