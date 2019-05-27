"Полтора месяца не разговаривали": стало известно о конфликах Потапа и Насти

Популярные музыканты Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу23 мая, рассказали о серьезном конфликте.
Так, пара часто ссорилась во время совместной работы и артисты могли месяцами не разговаривать друг с другом. Об этом шла речь в передаче "Світське життя" с Катей Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Мы всегда ссорились", – рассказал Потап.
Потап и Настя
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Каменских, в свою очередь, рассказала, что однажды пара разругалась в период гастролей и не разговаривала полтора месяца. При этом тогда еще дуэт "Потап и Настя" выступал каждый день на сцене.
"Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Поэтому иногда и приходилось посылать друг друга. Как-то полтора месяца мы выступали каждый день на одной сцене, потом после концерта мы садились в разные машины, уезжали в разные гостиницы", – поделилась Настя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей
Сейчас артисты проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.
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