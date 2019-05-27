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"Полтора месяца не разговаривали": стало известно о конфликах Потапа и Насти

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Популярные музыканты Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу23 мая, рассказали о серьезном конфликте.

Так, пара часто ссорилась во время совместной работы и артисты могли месяцами не разговаривать друг с другом. Об этом шла речь в передаче "Світське життя" с Катей Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Мы всегда ссорились", – рассказал Потап.

Потап и Настя

Потап и Настя

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Каменских, в свою очередь, рассказала, что однажды пара разругалась в период гастролей и не разговаривала полтора месяца. При этом тогда еще дуэт "Потап и Настя" выступал каждый день на сцене.

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"Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Поэтому иногда и приходилось посылать друг друга. Как-то полтора месяца мы выступали каждый день на одной сцене, потом после концерта мы садились в разные машины, уезжали в разные гостиницы", – поделилась Настя.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
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