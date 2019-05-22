"Полные дебилы": Кошевой грубо ответил на критику украинцев из-за дебатов Зеленского

Актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал "полными дебилами" тех, кто обсуждал его дерзкий наряд, в котором он ранее появился на дебатах тогда еще кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Так, Кошевой во время дебатов вместе с членами команды "Квартала" стоял за спиной Зеленского и поддерживал его. Тогда на нем была надета толстовка провокационного бренда "Pohuy", а название самого бренда крупными буквами было написано на кофте. Это разозлило украинцев и приобрело огромную огласку в прессе. Теперь же Кошевой объяснил свой странный выбор гардероба изданию "Новини України" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Подробнее о том, как на Кошевого накинулись в Украине из-за матерной толстовки, читайте здесь.

Наряд Кошевого на дебатах Скриншот из видео

"Я это надел абсолютно неосознанно, и только потом понял, что людям просто больше нечего обсуждать, кроме того, во что были одеты люди. Некоторые написали, что мне действительно по**й на Украину. Я считаю, что они полные дебилы и заявляю это официально!" – гневно высказался Кошевой.

Наряд Кошевого на дебатах Скриншот из видео

Также Евгений добавил, что никогда и ни у кого не спрашивал, в чем ему ходить, кроме супруги Ксении. И он не собирается этого делать никогда.

"Я одел просто теплую кофту, которую мне подарили на день рождения. У меня есть еще тапки с надписью "Ох**нно", почему об этом никто не говорил?" – подытожил он.

Наряд Кошевого на дебатах Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, также Евгений Кошевой рассказал о дальнейшей судьбе "Квартала" без Владимира Зеленского, указав что станет главным в студии вместо него. Подробнее обо всех изменениях в "Квартале", читайте по ссылке.

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