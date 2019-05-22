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"Полные дебилы": Кошевой грубо ответил на критику украинцев из-за дебатов Зеленского

119.9тЧитать материал на украинском

Актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал "полными дебилами" тех, кто обсуждал его дерзкий наряд, в котором он ранее появился на дебатах тогда еще кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Так, Кошевой во время дебатов вместе с членами команды "Квартала" стоял за спиной Зеленского и поддерживал его. Тогда на нем была надета толстовка провокационного бренда "Pohuy", а название самого бренда крупными буквами было написано на кофте. Это разозлило украинцев и приобрело огромную огласку в прессе. Теперь же Кошевой объяснил свой странный выбор гардероба изданию "Новини України" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Подробнее о том, как на Кошевого накинулись в Украине из-за матерной толстовки, читайте здесь.

Наряд Кошевого на дебатах

Наряд Кошевого на дебатах

Скриншот из видео

"Я это надел абсолютно неосознанно, и только потом понял, что людям просто больше нечего обсуждать, кроме того, во что были одеты люди. Некоторые написали, что мне действительно по**й на Украину. Я считаю, что они полные дебилы и заявляю это официально!" – гневно высказался Кошевой.

Наряд Кошевого на дебатах

Наряд Кошевого на дебатах

Скриншот из видео

Также Евгений добавил, что никогда и ни у кого не спрашивал, в чем ему ходить, кроме супруги Ксении. И он не собирается этого делать никогда.

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"Я одел просто теплую кофту, которую мне подарили на день рождения. У меня есть еще тапки с надписью "Ох**нно", почему об этом никто не говорил?" – подытожил он.

Наряд Кошевого на дебатах

Наряд Кошевого на дебатах

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, также Евгений Кошевой рассказал о дальнейшей судьбе "Квартала" без Владимира Зеленского, указав что станет главным в студии вместо него. Подробнее обо всех изменениях в "Квартале", читайте по ссылке.

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Персоны
Евгений КошевойВладимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Теги
дебатыВладимир Зеленский95 Квартал
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пупкина племянник
пупкина племянник
абсолютное искажение морали.по логике лысого,те кто критикует- "полные дебилы" ,а тот кто одел и демонстрирует матюк -нормальный. Лысый -это ты дебил!
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пупкина племянник
пупкина племянник
Khruslov Alexey, первое ,что пришло на мысль.это так важно?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
пупкина племянник, а человек который выбрал ник пупкина племянник, нормальный?
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Московец Леонид
Московец Леонид
Так кто же все таки -дебил..??Тот кто увидел или тот , кто одел но "не увидел"!!??
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот так и в зе-команде: сначала напишут или скажут, а потом...м думают
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