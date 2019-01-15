Полностью голая Астафьева произвела фурор в сети: фото секс-бомбы

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Фото опубликовано в Stories Instagram-аккаунта Астафьевой. На нем она позирует в гостиничном номере на острове Бали, где звезда в настоящее время проводит свой отпуск.

Свою публикацию в "историях" социальной сети артистка подписала загадочной фразой "I'll be back" ( "Я еще вернусь" – Ред). Вероятно, артистка в скором времени планирует вернуться после отдыха в Украину, о чем и сообщила подписчикам.

Голая Даша Астафьева на Бали Instagram @da_astafieva (скриншот из Stories)

Отметим, секс-бомба Даша Астафьева провела на Бали 7 дней. На протяжении отдыха певица и модель мужского глянца Playboy неоднократно радовала своих фанов откровенными снимками. Так, артистка восхитила поклонников в сети серией горячих фото в купальнике с глубоким декольте, которое также подчеркивает ее аппетитную грудь внушительных размеров.

Также Астафьева публиковала и полностью обнаженные фото, где прикрывала пикантные части тела шляпой с широкими полями.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролировала по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват", во время которого выходила на сцену в эротическом белье, демонстрируя свой шикарный бюст.

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