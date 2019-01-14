''Покойся с миром, любимый!'' Самая богатая певица Украины сообщила об утрате

Украинская поп-исполнительница Камалия Захур поделилась печальными новостями со своими подписчиками в сети: знаменитость утратила любимое животное, лошадь, которую назвала "другом", "партнером" и "сыном".

Согласно информации в посте певицы, животное скончалось в воскресение, 13 января. К своему посту Камалия добавила несколько фотографий с жеребцом по имени Руи-Сеньор.

"Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зеленые луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнер по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!" — написала в комментарии к своему посту Камалия.

Пост исполнительницы собрал свыше 12 тыс. лайков, подписчики выразили в комментариях сочувствия и призвали Камалию "держаться".

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что Камалию Захур называют сегодня самой богатой украинской знаменитостью. В 2003 году певица вышла замуж за мецената и миллиардера Мохаммада Захура, пара поселилась в Великобритании. Спустя 10 лет у супругов родилась двойня.

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