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''Покойся с миром, любимый!'' Самая богатая певица Украины сообщила об утрате

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Украинская поп-исполнительница Камалия Захур поделилась печальными новостями со своими подписчиками в сети: знаменитость утратила любимое животное, лошадь, которую назвала "другом", "партнером" и "сыном".

Согласно информации в посте певицы, животное скончалось в воскресение, 13 января. К своему посту Камалия добавила несколько фотографий с жеребцом по имени Руи-Сеньор.

"Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зеленые луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнер по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!" — написала в комментарии к своему посту Камалия.

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Пост исполнительницы собрал свыше 12 тыс. лайков, подписчики выразили в комментариях сочувствия и призвали Камалию "держаться".

''Покойся с миром, любимый!'' Самая богатая певица Украины сообщила об утрате

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

''Покойся с миром, любимый!'' Самая богатая певица Украины сообщила об утрате

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

''Покойся с миром, любимый!'' Самая богатая певица Украины сообщила об утрате

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что Камалию Захур называют сегодня самой богатой украинской знаменитостью. В 2003 году певица вышла замуж за мецената и миллиардера Мохаммада Захура, пара поселилась в Великобритании. Спустя 10 лет у супругов родилась двойня.

Читайте также на OBOZREVATEL, почему таблоиды прозвали Камалию Захур "Золушкой" и сколько муж-миллиардер потратил на ее звездную карьеру.

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Персона
Камалия
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Держись,Камалия!Прочитал о смерти коняки и хожу весь день сам не свой!Погибло несколькой бойцов ООС и хуй с ними,а коняку жалко!Плачу.Как ты,бедная,перенесешь эту потерю партнёра?Может мужа Захура пригласишь в койку?
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