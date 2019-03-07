"Покойся с миром, легенда": группа "АГОНЬ" выпустила ремикс в стиле The Prodigy

Украинская группа "АГОНЬ" выпустила ремикс на хит "Я твой наркотик" в стиле The Prodigy после смерти легендарного вокалиста Кита Флинта.

Как сообщила пресс-служба музыкантов, они выразили дань уважения легендарному коллективу, известному своим фирменным дерзким звучанием и =провокационным поведением.

"Я познакомился с группой The Prodigy случайно. В детстве, когда я занимался брейк дансом, мой друг дал мне VHS кассету, на которой была запись с американского брейк фестиваля. "А в конце там еще музыка", – предупредил он. Но там была не музыка. Там были The Prodigy!" – рассказал участник "АГОНЬ" Антон Савлепов.

Он признался, что на The Prodigy первое время даже было страшно смотреть, а не делать этого было невозможно.

"Я уговорил маму купить мне черный балахон с логотипом The Prodigy на местном рынке и стал называть себя "продиджистом". На районе за такую шмотку можно было легко отхватить от старших, но желание показать всем, что я "продиджист" было сильнее. Харизма и фирменное вызывающее поведение Кита Флинта произвели на меня глубокое впечатление", – добавил Савлепов.

Кит Флинт Известия

По словам музыканта, эта группа создала нечто большее, чем просто популярную музыку. Они возглавили эпоху, стали символом культурной идентификации, а фраза "Smack my bitch up" для всех звучит как лозунг протеста.

Солист "АГОНЬ" Константин Боровский также рассказал, что фраза "как Продиджи" в его группе звучала слишком часто, чтобы не считать британский коллектив отцами настроения.

"Кит Флинт всегда был Джоном Роттеном рейв-сцены, а мы - Sex Pistols в поп-музыке. Спасибо тебе человек-вуду, икона электронного панка из "поколения обманутых". Ты просто был самим собой и тем самым сделал очень много для молодых людей по всему миру. Покойся с миром, Легенда", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о внезапной смерти Кита Флинта стало известно в понедельник, 4 марта. Его тело было найдено в доме в Эссексе (Великобритания). Полицейские заявили, что смерть наступила "естественным путем" и не имеет признаков насилия.

Позже выяснилось, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Вероятной причиной для такого поступка могли стать разрыв с супругой и вынужденная продажа любимого дома.

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