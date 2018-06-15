Поклонники Тины Кароль показали архивные фото свадьбы певицы

Фаны украинской певицы Тины Кароль к годовщине ее свадьбы с продюсером Евгением Огиром опубликовали в сети архивные фото супругов.

Снимки были опубликованы на фан-странице tinakarol_fantina в Instagram.

"Сегодня, 15 июня, для Тины Кароль особенный день: десять лет назад она связала свою жизнь с любимым мужчиной, отцом ее сына Вени", - отметили авторы поста.

В 2008 году артистка и ее супруг, ныне покойный Евгений Огир обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

"Шикарная пара", "Очень красивые. И очень жаль, что Евгения уже нет", - отметили почитатели творчества певицы.

Напомним, супруг исполнительницы скончался 28 апреля 2013 года в одной из больниц столицы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Состояние Евгения Огира оценивалось как тяжелое, бессильными оказались и зарубежные специалисты.

Сегодня Тина Кароль воспитывает их совместного сына Вениамина, который проживает и учится в Англии и время от времени радует фанов певицы украинскими национальными нарядами и танцами.

Пользователи сети не единожды поражались тому, как подросший мальчик похож на отца.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Тина Кароль заинтриговала фанов страстным видео.