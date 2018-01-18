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Покинувшая Украину дочь скандальной певицы похвасталась новой школой

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Дочь украинской поп-дивы Веры Брежневой Соня Киперман, которая переехала жить в Соединенные Штаты Америки, показала свою новую школу.

Фотографию, сделанную в Калифорнии, 16-летняя девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Я только наблюдала за тобой", - загадочно подписала снимок Соня. Судя по геолокации, фотография была сделана в международной частной школе Охай Вэлли Скул (Калифорния).

Соня Киперман

Instagram @sonya_kooper

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Отметим, что год обучения в этой школе стоит около 65 тыс. долларов.

Напомним, отцом Сони является украинский бизнесмен Михаил Киперман.

Как сообщал "Обозреватель", скандальная украинская певица, мать троих детей Анна Седокова перевела свою 13-летнюю дочь Алину в московскую школу.

Персоны
Соня КиперманВера Брежнева
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