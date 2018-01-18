Покинувшая Украину дочь скандальной певицы похвасталась новой школой

Дочь украинской поп-дивы Веры Брежневой Соня Киперман, которая переехала жить в Соединенные Штаты Америки, показала свою новую школу.
Фотографию, сделанную в Калифорнии, 16-летняя девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.
"Я только наблюдала за тобой", - загадочно подписала снимок Соня. Судя по геолокации, фотография была сделана в международной частной школе Охай Вэлли Скул (Калифорния).
Соня Киперман
Instagram @sonya_kooper
Отметим, что год обучения в этой школе стоит около 65 тыс. долларов.
Напомним, отцом Сони является украинский бизнесмен Михаил Киперман.
Как сообщал "Обозреватель", скандальная украинская певица, мать троих детей Анна Седокова перевела свою 13-летнюю дочь Алину в московскую школу.