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''Покажи палец и будут ржать'': Подервянский объяснил успех Зеленского в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Концерты студии "Квартал 95" - это не украинский юмор. Ее участникам и лидеру Владимиру Зеленскому не нужно прилагать особых усилий, чтобы развеселить аудиторию, запрограммированную на "поржать".

Так в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко украинский художник и литератор Лесь Подервянский прокомментировал популярность и рейтинги Владимира Зеленского в Украине (видео смотрите ниже).

''Покажи палец и будут ржать'': Подервянский объяснил успех Зеленского в Украине

Фото: livejournal.com

"Это не украинский юмор, это юмор для быдла, а быдла всегда большинство. Оно любит поржать, ты ему покажи палец, и оно будет ржать. Когда человек приходит запрограммированный, чтоб поржать, абсолютно ничего не нужно делать", - заявил он.

"Блевать хочется от этого, но я не против чтобы быдло смеялось, пусть смеется, ему ж тоже нужно какое-то утешение", - добавил художник.

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Что же касается рейтингов Владимира Зеленского как кандидата в президенты Украины, их Подервянский посчитал не такими уж и высокими.

"10% быдла - это еще мало. Я думаю, что процент быдла в каждой стране одинаковый, в каждой стране есть свой Зеленский", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Владимир Зеленскийстудия "95 квартал"Лесь ПодервянскийЛесь Подерв’янський
Место
Украина
Теги
95 Кварталинтервью
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Оказывается я - быдло))) Хай краще Подерев'янський сходить на фільм "Я, ти, він, вона". Та посміється разом с усіма. А якщо він Такий Розумний, то хай зробить щось альтернативне та цікавіше)))
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Юмор 95 квартала давно ниже плинтуса. То пьяная мама, то муж и жена напились и изменяли не помнят с кем. То пришли нам Бог алкоголь. Пошлятина. С чего смеяться я не понимаю.
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Кречко Эд
Кречко Эд
Лесик ты такое же быдло..потому как опускается до быдлячего уровня..а в остальном ты прав каков народ такие и президенты!!!
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