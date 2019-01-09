''Покажи палец и будут ржать'': Подервянский объяснил успех Зеленского в Украине

Концерты студии "Квартал 95" - это не украинский юмор. Ее участникам и лидеру Владимиру Зеленскому не нужно прилагать особых усилий, чтобы развеселить аудиторию, запрограммированную на "поржать".

Так в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко украинский художник и литератор Лесь Подервянский прокомментировал популярность и рейтинги Владимира Зеленского в Украине (видео смотрите ниже).

Фото: livejournal.com

"Это не украинский юмор, это юмор для быдла, а быдла всегда большинство. Оно любит поржать, ты ему покажи палец, и оно будет ржать. Когда человек приходит запрограммированный, чтоб поржать, абсолютно ничего не нужно делать", - заявил он.

"Блевать хочется от этого, но я не против чтобы быдло смеялось, пусть смеется, ему ж тоже нужно какое-то утешение", - добавил художник.

Что же касается рейтингов Владимира Зеленского как кандидата в президенты Украины, их Подервянский посчитал не такими уж и высокими.

"10% быдла - это еще мало. Я думаю, что процент быдла в каждой стране одинаковый, в каждой стране есть свой Зеленский", - заключил он.

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