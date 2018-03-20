"Показалось..." Астафьева заинтриговала фанов откровенным боди

Украинская певица и актриса Даша Астафьева озадачила своих поклонников очередным соблазнительным фото.

На снимке Астафьева изображена в экстравагантном наряде: черном плаще, из-под которого выглядывает боди телесного цвета. Многие фанаты, увидев фотографию, подумали, что Даша не прикрыла интимную часть тела. Смелое фото певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники украинской секс-бомбы принялись комментировать провокационный снимок, отмечая, что им показалось, что Астафьева изображена без белья.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

"Пришлось яркости добавлять, чтобы разобраться", - пошутили фаны артистки.

"Думал, что без белья", - отметили многие из них.

Как сообщал "Обозреватель", ранее певица Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в прозрачном платье.