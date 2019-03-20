"Показала импланты": Лобода без лифчика разозлила сеть пикантной зарядкой

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников пикантной гимнастикой перед выступлением в США.

Соответствующее видео артистка опубликовала в своем Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Лобода в откровенном наряде, который с трудом прикрывал грудь без бюстгальтера, сгибала и разгибала спину, из-за чего можно было рассмотреть больше, чем прилично. В сети это вызвало бурную реакцию.

Лободу раскритиковали за отсутствие скромности, слишком яркий костюм, а также за то, что она засветила сосок. При чем многие настояли, что у певицы силиконовая грудь.

"Сосок видно", "Для силикона белье не нужно. Он сам форму держит", "Что там видно? Там же сетка бежевая, Как то пошловато, а то биш дешево", "Африканский попугай", "Видно все", "Поржал особенно когда язык вытащила", "Лобода показала импланты", "Импланты прямо гуляют", "Сначала подумала, что это не человек. На грудь было страшно смотреть, как будто не настоящая, а хотя так и есть: грудь то не настоящая", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Лобода повысила стоимость своего выступления в России, превысив гонорар Филиппа Киркорова.

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