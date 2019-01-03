''Пока живой'': появился последний эфир с Крисом Кельми незадолго до смерти

Незадолго до смерти российский композитор и музыкант Крис Кельми стал героем телевизионного эфира на одном из ТВ-каналов. На экраны он вышел в апреле 2018 года - уже тогда зритель узнал о болезненном состоянии автора хитов "Замыкая круг" и "Ночное рандеву".

Кельми принял на в своем подмосковном доме съемочную группу передачи "Пусть говорят". На момент работы над выпуском артист еще находил в себе силы играть свои главные песни, аккомпанируя себе на клавишных. Позже выпуск передачи был опубликован на официальном канале в YouTube (смотрите его ниже).

Фото: starhit.ru

За восемь месяцев до смерти Криса Кельми сюжет программы, который изначально планировался ко дню рождения артиста, рассказал зрителю о его проблемах со здоровьем. Как отметил ведущий передачи, вскоре после съемок представитель музыканта сообщил о его недуге.

"Крис не очень хорошо себя чувствует, даже скажу так, плохо он себя чувствует. Весь себя скребет машинально, до крови. Как будто какая-то сыпь, знаете, весь живот желтый. Он вообще ничего не соображает", - рассказал он.

Позже музыкант оправился и даже сумел лично приехать в студию программы. На вопрос ведущего о самочувствии Кельми ответил "Пока живой. Ничего не болит, так что нормально".

Музыкант и автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 2 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в России умер известный певец Евгений Осин. Причиной называли остановку сердца. Прощание с артистом состоялось 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.

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