Поймали на связи с Поклонской: в Украину не впустили известного актера

В Украину не пустили российского актера Антона Макарского, который планировал попасть в нашу страну через границу с Молдовой.

В 2015 году артист незаконно посещал оккупированную территорию Крыма, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Макарского остановили в пункте пропуска "Маяки" в Одесской области.

"Во время пограничного контроля в отношении него выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, конечно незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории", – отметили в ГПСУ.

Отмечается, что актеру запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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Антон Макарский kino-teatr.ru

Антон Макарский в 2015 году снимался в сериале "Крымская сакура" о юности Натальи Поклонской – экс-"прокурора" аннексированного РФ Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, двум российским актерам Борису Каморзину и Сергею Михайлову запрещен въезд в Украину на три года.