Поил таблетками и довел до анорексии? Бывшего мужа Началовой обвинили в ее смерти: мужчина ответил

В трагической смерти российской певицы Юлии Началовой ее близкие обвинили экс-супруга артистки, музыканта Дмитрия Ланского. Мужчина резко ответил на сплетни и обвинения.
Так, ранее отец и пиар-менеджер Началовой высказали убеждение, что, "все беды певицы" начались с того времени, как она вышла замуж за Ланского. Якобы мужчина заставлял ее худеть до изнеможения и пить для этого таблетки. В свою очередь, экс-вокалист поп-группы "Премьер Министр", который был женат на Началовой с 2001 по 2005 годы, указал, что эти предположения – полная ложь. Об этом пишет "СтарХит".
"Все беды у нас начались с него (Дмитрия Ланского – Ред). Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", – заявлял ранее отец Юлии Виктор Началов.
Началова и Ланской
Комсомольская правда
Ланской, по словам Виктора, довел певицу до анорексии и именно после брака с ним у нее начались серьезніе проблемы. Экс-супруг Началовой резко отреагировал на распространяющуюся информацию.
"История об анорексии Юлии – выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", – высказался Дмитрий.
Юлия Началова с первым мужем Дмитрием Ланским
Zvezda-fc.ru
Помимо прочего, он добавил, что после расставания он всегда положительно относился к Началовой, радовался ее успехам и следил за ее творчеством, однако между собой они практически не общались.
Юлия Началова и Дмитрий Ланской
Woman.ru
"После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь. Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то, что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены. Мы развелись 15 лет назад, за все это время виделись три-четыре раза. Юлия была уникальной певицей, но наш шоу-бизнес жесток. Внимание прессы в полном объеме она получила лишь после смерти. Господа, любить надо живых. Хочу обратиться к представителям СМИ: прекратите травлю в отношении меня", – подытожил Дмитрий Ланской.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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