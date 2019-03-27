Поил таблетками и довел до анорексии? Бывшего мужа Началовой обвинили в ее смерти: мужчина ответил

В трагической смерти российской певицы Юлии Началовой ее близкие обвинили экс-супруга артистки, музыканта Дмитрия Ланского. Мужчина резко ответил на сплетни и обвинения.

Так, ранее отец и пиар-менеджер Началовой высказали убеждение, что, "все беды певицы" начались с того времени, как она вышла замуж за Ланского. Якобы мужчина заставлял ее худеть до изнеможения и пить для этого таблетки. В свою очередь, экс-вокалист поп-группы "Премьер Министр", который был женат на Началовой с 2001 по 2005 годы, указал, что эти предположения – полная ложь. Об этом пишет "СтарХит".

"Все беды у нас начались с него (Дмитрия Ланского – Ред). Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", – заявлял ранее отец Юлии Виктор Началов.

Началова и Ланской Комсомольская правда

Ланской, по словам Виктора, довел певицу до анорексии и именно после брака с ним у нее начались серьезніе проблемы. Экс-супруг Началовой резко отреагировал на распространяющуюся информацию.

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"История об анорексии Юлии – выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", – высказался Дмитрий.

Юлия Началова с первым мужем Дмитрием Ланским Zvezda-fc.ru

Помимо прочего, он добавил, что после расставания он всегда положительно относился к Началовой, радовался ее успехам и следил за ее творчеством, однако между собой они практически не общались.

Юлия Началова и Дмитрий Ланской Woman.ru

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"После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь. Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то, что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены. Мы развелись 15 лет назад, за все это время виделись три-четыре раза. Юлия была уникальной певицей, но наш шоу-бизнес жесток. Внимание прессы в полном объеме она получила лишь после смерти. Господа, любить надо живых. Хочу обратиться к представителям СМИ: прекратите травлю в отношении меня", – подытожил Дмитрий Ланской.

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