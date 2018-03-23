"Похожа на Полякову": Каменских удивила неожиданным образом

Украинская поп-дива Настя Каменских, которая ранее удивила фанатов необычным образом, в очередной раз продемонстрировала кардинальную смену имиджа.

Артистка презентовала новый клип на песню "Дай мне", где предстала перед поклонниками в совершенно неожиданном виде. Каменских из жгучей брюнетки перевоплотилась в блондинку. Ролик опубликован на YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, Настя Каменских примерила образ светловолосой девушки, который удивил многих ее подписчиков. Некоторые из них подметили ее сходство с другой известной исполнительницей - Олей Поляковой.

Скриншот из клипа "Дай мне" YouTube

Новости Каменских блеснула сексуальной фигурой в обтягивающем наряде

Скриншот из клипа "Дай мне" YouTube

Большинство фанатов Каменских высоко оценили такие поразительные перемены в стиле артистки, а также отметили, что светлые волосы очень идут Насте.

Как сообщал "Обозреватель", певица Настя Каменских ранее вызвала недоумение у своих фанов, опубликовав смелое фото, где артистка изображена в нелепой позе.