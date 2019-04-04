"Похлеще Володи": российский продюсер указал на связь Зеленского с Пугачевой

Российский продюсер и певец, известный по коллективу "Ласковый май" Андрей Разин сравнил примадонну Аллу Пугачеву с украиснким актером студии "Квартал 95" и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Так, на своей странице в Instagram Разин написал, что в апреле состоятся два, по его мнению, важнейших мероприятия и в России, и в Украине. В частности, это победа Владимира Зеленского в первом туре выборов украинского президента.

Другим важным событием является юбилей Пугачевой, который, по словам продюсера, является более весомым, чем победа Зеленского.

Пугачева и Зеленский

"Этот юбилей – самое крупное событие апреля месяца. Даже похлеще, чем победа Володи Зеленского. Вся страна, весь бывший Советский Союз, весь русскоговорящий мир готовится отмечать 70-летний юбилей Аллы Борисовны Пугачевой 15 апреля", – высказался Разин.

Также от отметил, что Пугачева является олицетворением целой эпохи современные деятели искусства пока не смогут дойти до ее уровня.

"Хочу отметить, что, при всем нашим непонимании в последние годы, я всегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны. Могу сказать точно: это действительно эпоха, это действительно женщина, которая могла держать целое государство – Советский Союз", – подытожил Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский актер Иван Охлобыстин вместе с Михаилом Пореченковым записали провокационное видео, в котором поддержали Владимира Зеленского. В ответ кандидат в президенты назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.

После этого Пореченков назвал украинца унылым. "Как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – сказал актер из РФ.

Охлобыстин, в свою очередь, заявил, что Зеленский был прав, когда назвал его и актера Михаила Пореченкова идиотами.

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