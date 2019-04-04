"Похлеще Володи": российский продюсер указал на связь Зеленского с Пугачевой

Российский продюсер и певец, известный по коллективу "Ласковый май" Андрей Разин сравнил примадонну Аллу Пугачеву с украиснким актером студии "Квартал 95" и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Так, на своей странице в Instagram Разин написал, что в апреле состоятся два, по его мнению, важнейших мероприятия и в России, и в Украине. В частности, это победа Владимира Зеленского в первом туре выборов украинского президента.
Другим важным событием является юбилей Пугачевой, который, по словам продюсера, является более весомым, чем победа Зеленского.
Пугачева и Зеленский
"Этот юбилей – самое крупное событие апреля месяца. Даже похлеще, чем победа Володи Зеленского. Вся страна, весь бывший Советский Союз, весь русскоговорящий мир готовится отмечать 70-летний юбилей Аллы Борисовны Пугачевой 15 апреля", – высказался Разин.
Завтра принимаю участие в съемках передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова, посвящённой юбилею Аллы Борисовны Пугачевой, которая выйдет в эфир 15 апреля. Вся страна, весь бывший Советский Союз, весь русскоговорящий мир готовится отмечать 70-летний юбилей Аллы Борисовны Пугачёвой 15 апреля. Хочу отметить, что, при всём нашим непонимании в последние годы, я всегда её любил, всегда её уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны. Я очень благодарен за Юру Шатунова, которого она пригласила на "Рождественские встречи". Но , в любом случае, одно могу сказать точно: это действительно эпоха, это действительно женщина, которая могла держать целое государство - Советский Союз. Правда, в какой-то момент, на пять лет я перехватил у неё эту инициативу. Но извините, Алла Борисовна, Вы меня сами этому и научили. Этот юбилей - самое крупное событие апреля месяца. Даже похлеще, чем победа Володи Зеленского. Алла Борисовна, вы - великая, лучшая и сегодня вот этот коллаж моей первой встречи с Аллой Борисовной в 1985 году на съемках "Утренней почты", где я присутствую как племянник Михаила Сергеевича Горбачёва, меня к ней подпустили. Конечно же, тот кадр, где Алла Борисовна Пугачева объясняет Юре, как нужно выходить в "Олимпийский" после того, когда Юра Шатунов уже 30 аншлагов дал - это тоже интересно. Как бы то ни было, действительно это - мой кумир, это - одна из моих учителей после Донны Саммер. И я её очень люблю и уважаю.
Также от отметил, что Пугачева является олицетворением целой эпохи современные деятели искусства пока не смогут дойти до ее уровня.
"Хочу отметить, что, при всем нашим непонимании в последние годы, я всегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны. Могу сказать точно: это действительно эпоха, это действительно женщина, которая могла держать целое государство – Советский Союз", – подытожил Разин.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский актер Иван Охлобыстин вместе с Михаилом Пореченковым записали провокационное видео, в котором поддержали Владимира Зеленского. В ответ кандидат в президенты назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.
После этого Пореченков назвал украинца унылым. "Как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – сказал актер из РФ.
Охлобыстин, в свою очередь, заявил, что Зеленский был прав, когда назвал его и актера Михаила Пореченкова идиотами.
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